На четырех улицах Калуги отключат электричество 28 марта
В понедельник, 28 марта, в Калуге отключат электричество в домах на четырех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 28 марта с 8:00 до 17:00:
- ул. Кооперативная, 8, 3, 1/2,
- ул. Пухова, 23а,
- ул. Чичерина, 18,
- ул. Пионерская, 2.
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