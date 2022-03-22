На двух улицах Калуги отключат электричество 23 марта
В среду, 23 марта, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 23 марта с 9:00 до 13:00:
- ул. Ленина, 40, 42, 44, 48,
- ул. Карла Либкнехта, 14, 16.
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