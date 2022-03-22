На двух улицах Калуги отключат электричество 23 марта

В среду, 23 марта, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 23 марта с 9:00 до 13:00:

ул. Ленина, 40, 42, 44, 48,

ул. Карла Либкнехта, 14, 16.

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