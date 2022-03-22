В Калуге микрорайон «Веснушки» останется без горячей воды 22 марта

Во вторник, 22 марта, часть Правобережья в Калуге останется без горячей воды.

Как сообщили в «Калугатеплосети», с 12:00 до 15:00 прекратится пода горячей воды от котельной в микрорайоне «Веснушки».

Это связано с ремонтными работами на электросетях, питающих котельную.

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