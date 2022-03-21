Калужская область начала готовиться к следующему отопительному сезону

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 21 марта, в Калуге прошло заседание областного правительства. На нем обсудили итоги завершающегося отопительного периода и начало подготовки ЖКХ к зиме 2022/23 годов.

- Без серьезных технологических сбоев мы проходим осенне-зимний отопительный период, - прокомментировал ситуацию губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Это серьёзный результат вашей работы.

Как рассказал министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав ЛЕЖНИН, в 2021 году паспорта готовности к отопительному сезону получили 90% муниципальных образований. Это второе место среди российских субъектов, которые проверяет Приокское управление Ростехнадзора.

В правительстве подчеркивают, что все объекты ЖКХ были своевременно подготовлены к отопительному сезону:

- Число инцидентов на объектах теплоснабжения снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на объектах водоснабжения – на 11,5%.

В бюджете Калужской области предусмотрены 200 миллионов рублей для подготовки объектов ЖКХ к работе в отопительный период 2022-2023 годов в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».

Вячеслав Лежнин сообщил, что администрации Медынского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского районов и города Кирова уже заключили контракты по подготовке к зиме на всю сумму субсидии.

В каждом районе Калужской области до 8 апреля должны быть утверждены планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период.

- Надо провести «работу над ошибками», чтобы минимизировать риски их повторения, - сказал также Владислав Шапша. - Держу на контроле ситуацию с задолженностью за потребленные энергоресурсы. Наша задача – не допускать ее наращивания.

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