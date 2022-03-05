В Калуге 129 аварийных квартир расселят до конца 2022 года

В Калуге до конца 2022 года планируется выделить новое жилье жителям 129 аварийных квартир. Об этом в субботу, 5 марта, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

93 квартиры куплены в доме в микрорайоне Дубрава, 36 – в Кошелеве.

Сейчас расселяют дома, признанные аварийными в период с января 2012 по январь 2017 годов. Этот этап программы должен завершиться в 2023 году.

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