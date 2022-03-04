На трех улицах Калуги отключат электричество 5 марта

В субботу, 5 марта, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 5 марта с 9:00 до 12:00:

Ул. Вилонова, 10, 14, 16,

ул. Луначарского, 44,

ул. Кутузова, 21, 27, 31.

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