В Калуге отключат электричество на улице Стекольной 1 марта

Во вторник, 1 марта, в Калуге отключат электричество в жилых домах на улице Стекольной. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Отключение электричества в Калуге 1 марта с 9:00 до 16:00:

Улица Стекольная, 38-80, 69-105.

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