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Шапша рассказал о задачах строительной отрасли Калужской области на 2022 год

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 24.02.2022 14:40 2 485
Шапша рассказал о задачах строительной отрасли Калужской области на 2022 год

В четверг, 24 февраля, в Калуге губернатор области Владислав ШАПША принял участие в заседании итоговой коллегии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По словам губернатора, несмотря на непростую ситуацию, планы по выполнению национальных целей перевыполнены.

В последние три года Калужская область входит в число 10 лучших в стране по вводу жилья на душу населения. 

- Такие позитивные изменения очень серьезно оцениваются на федеральном уровне, - подчеркнул губернатор. - К нам относятся как к надежному партнеру. Более активно и охотно помогают.

Губернатор поставил задачу создать благоприятные условия для жизни населения. 

- Обеспечить их можно, используя механизм комплексного развития территорий, - отметил Шапша. - В градостроительный кодекс внесены изменения, которые позволяют комплексно обновлять старый жилой фонд. Мы также приняли документы, позволяющие не только повысить темпы строительства, но и улучшить качество возводимых объектов. Надо привлекать на них инвесторов и по ускоренной процедуре, учитывая наличие инфраструктуры, принимать решения о начале строительства. А поскольку это новый для региона механизм можно было бы провести с застройщиками обучающие семинары по реализации программы комплексного развития территорий.

В 2021 году в Калужской области задействован новый механизм развития - инфраструктурный бюджетный кредит. На реализацию четырех проектов регион получит 3,5 миллиарда рублей. Шапша поручил безукоризненно выдерживать сроки проведения работ. 

- Все объекты должны быть завершены в 2024 году, - заявил глава региона. - За выполнение мы будем регулярно отчитываться перед Правительством страны. И от того, идём ли в графике, будет зависеть возможность дополнительного финансирования. А нереализованные заявки у нас еще есть. Кстати, для реализации одного из одобренных проектов - модернизации транспорта в Обнинске - самое время задуматься о расширении сети газонаполнительных заправочных станций. Прошу заняться плотной проработкой этого вопроса.

Также Шапша отметил, что важно строить современную систему обращения с коммунальными отходами.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 24.02.2022 14:40 2 485
Тэги: область
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