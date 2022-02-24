На двух улицах Калуги отключат электричество 25 февраля
В пятницу, 25 февраля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 25 февраля с 9:00 до 17:00:
- ул. Тракторная, 11-35, 12-24,
- ул. Врубовая, 31-39.
Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!