На двух улицах Калуги отключат электричество 25 февраля

В пятницу, 25 февраля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 25 февраля с 9:00 до 17:00:

ул. Тракторная, 11-35, 12-24,

ул. Врубовая, 31-39.

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