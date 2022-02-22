На трех улицах Калуги отключат электричество 24 февраля

В четверг, 24 февраля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 24 февраля с 9:00 до 17:00:

ул. Тракторная, 11-35, 12-24,

ул. Врубовая, 31-39,

ул. Вишневского, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Также в указанных домах на улице Вишневского не будет электричества 25 февраля с 9:00 до 15:30.

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