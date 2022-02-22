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В Калуге отключат воду на бульваре Энтузиастов 24 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2022 09:07 0 121
В Калуге отключат воду на бульваре Энтузиастов 24 февраля

В четверг, 24 февраля, в Калуге отключат воду на бульваре Энтузиастов. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ у дома №6, сообщили во вторник в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на предупреждение водоканала.

Отключение холодной воды 24 февраля с 9:00 до 17:00:

  • Бульвар Энтузиастов, 1, 1а, 2, 2б, 4, 4а, 6, 6а, 8.

В зону отключения попадет и котельная на Энтузиастов, 6б.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули в водоканале.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2022 09:07 0 121
Тэги: коммуналка вода жкх
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