В Калуге затопило квартиру в Гостинорядском переулке

В Калуге затопило одну из квартир, расположенную в доме №6/9 в Гостинорядском переулке. В понедельник, 21 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Проверка показала, что крыша потекла из-за скопившегося снега и льда.

- Управляющей организации поручено незамедлительно провести работы по очистке крыши дома, - подчеркнули в прокуратуре.

Возбуждено административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

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