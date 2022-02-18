Калужская область вошла в десятку регионов-лидеров строительной отрасли за 2021 год

По итогам 2021 года Калужская область вошла в число 10 лучших российских регионов по достижениям в строительной отрасли. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- На заседании Коллегии министерства строительства и ЖКХ РФ и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда» вице-премьер Марат Хуснуллин назвал наш регион в числе тех, которые достигли наибольших успехов в жилищном строительстве, - отметил Шапша.

В 2021 году в Калужской области введены в эксплуатацию 862 тыс. кв. м. жилья. План жилищного строительства на 2022 год - 844 тыс. кв. м.

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