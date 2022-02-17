На трех улицах Калуги отключат электричество 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, в Калуге временно не будет электричества в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 18 февраля с 9:00 до 17:00:

ул. Тульская, 3-19, 4а-28, 36\1, 38, 38а,

пер. Тульский, 24.

Отключение электричества в Калуге 18 февраля с 9:00 до 16:00:

Ул. Овражная (четная сторона).

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