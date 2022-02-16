Окраины Калуги и две центральные улицы останутся без электричества 17 февраля
В четверг, 17 февраля, в деревнях на окраине Калуги запланировано отключение электричества. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Полностью без света с 9:00 до 17:00 будут Болотное, Горенское, Тинино и Красный Городок, частично - Песочня, Выселки и Усадье.
Также в это время не будет электричества на двух улицах в центре города:
- ул. Тульская, 4, 6, 18,
- ул. Луначарского, 9/2, 11/1, 13.
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