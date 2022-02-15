На восьми улицах Калуги отключат электричество 16 февраля

В среду, 16 февраля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на восьми улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 16 февраля с 9:00 до 17:00:

ул. Тульская 3-19, 4а-28, 36\1, 38, 38а,

пер. Тульский, 24,

ул. Горная (Мстихино),

ул. Надежды (Мстихино),

ул. Центральная (Мстихино),

ул. Лиственная (д. Волково),

пер. Волковский (д. Волково),

Владимирская (д. Волково).

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