На восьми улицах Калуги отключат электричество 16 февраля
В среду, 16 февраля, в Калуге отключат электричество в жилых домах на восьми улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 16 февраля с 9:00 до 17:00:
- ул. Тульская 3-19, 4а-28, 36\1, 38, 38а,
- пер. Тульский, 24,
- ул. Горная (Мстихино),
- ул. Надежды (Мстихино),
- ул. Центральная (Мстихино),
- ул. Лиственная (д. Волково),
- пер. Волковский (д. Волково),
- Владимирская (д. Волково).
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