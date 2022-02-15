В Калуге отключили воду на улице Огарева

Около 11:50 во вторник, 15 февраля, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на улице Огарева на участке от улицы Рылеева до улицы Плеханова. Это связано с проведением аварийных работ у дома №5/1 на улице Плеханова, сообщили в городской управе.

Планируется, что воду вернут около 20:00.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили в городской управе.

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