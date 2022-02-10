На окраинах Калуги отключат электричество 11 февраля
В пятницу, 11 февраля, в Калуге запланированы отключения электричества, связанные с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 11 февраля с 9:00 до 17:00:
- Грабцевский проезд,
- Колюпаново.
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