На пяти улицах Калуги отключат электричество 14 февраля

В понедельник, 14 февраля, на пяти улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 14 февраля с 9:00 до 11:00:

ул. Майская, 3, 6, 7, 8, 9, 11;

ул. Дорожная, 1, 8;

ул. Центральная, 1, 3, 5, 7, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20;

ул. Московская, 341, 343;

ул. Комсомольская, 6/2.

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