В Калуге сотрудников семи управляющих компаний наказали за сосульки на крышах

В Калуге возбудили административные дела в отношении должностных лиц семи управляющих компаний. Их наказали за сосульки на крышах домов, сообщили в среду, 9 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- Выявлены факты наличия неочищенных снежных масс и наледи на придомовых территориях, сосулек на кровле домов, - заявили в ведомстве.

Часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ предполагает для должностных лиц наказание в виде штрафа в 50-100 тысяч рублей.

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