В Калуге ремонт рухнувшей крыши на улице Линейной завершится 6 февраля

В Калуге в воскресенье, 6 февраля, планируется завершить восстановление крыши дома №26/6 на улице Линейной. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Строители на месте, обустраивают новую стропильную систему и усиливают старую, монтируют обрешетку и укладывают шифер, - пояснил Денисов. - Работают оперативно и ответственно. Полностью восстановить крышу планируют уже завтра.

Как мы уже рассказывали, крыша этого многоквартирного дома частично обрушилась 29 января.

Причиной происшествия назвали большое количество снега, скопившегося на кровле. Никто из людей не пострадал, квартиры не были повреждены.

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