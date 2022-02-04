В Калуге уголовное дело завели на четвертую за месяц управляющую компанию

В Калуге четвертая за месяц управляющая компания стала фигурантом уголовного дела. В пятницу, 4 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, коммунальщики не перечислили «Калугатеплосети» 350 тысяч рублей, которые собрали с жильцов за отопление и горячую воду.

Сейчас продолжается расследование. Виновникам грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, накануне прокуратура сообщала, что другая УК не перевела теплосети 800 тысяч рублей.

На время следствия прокуратура не сообщает название провинившихся управляющих компаний.

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