В Калуге исчезли 800 тысяч рублей, которые управляющая компания должна была перечислить за отопление

В Калуге одна из управляющих компаний не перевела «Калугатеплосети» 800 тысяч рублей, которые жильцы домов заплатили за отопление и горячую воду. Куда исчезли деньги, будут выяснить в рамках расследования уголовного дела, сообщили в четверг, 3 февраля, в прокуратуре Калужской области.

Дело возбудили по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Максимальное наказание по ней – два года лишения свободы.

- В настоящее время проводится расследование, будет проведен комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших преступление, - подчеркнули в прокуратуре.

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