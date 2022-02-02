На девяти улицах Калуги отключат электричество 4 февраля

В пятницу, 4 февраля, в Калуге отключат электричество на девяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

5-я Тарусская,

8-я Тарусская,

10-я Тарусская,

11-я Тарусская, 1, 2, 3, 4, 13а,

13-я Тарусская, 22,

5-я Кольцевая,

6-я Кольцевая,

Ул. Малиновая 19,

ул. Изобретателей.

Также в это время отключат электричество в деревне Ждамирово, поселке Новый и в районе ГНС.

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