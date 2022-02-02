На девяти улицах Калуги отключат электричество 4 февраля
В пятницу, 4 февраля, в Калуге отключат электричество на девяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
- 5-я Тарусская,
- 8-я Тарусская,
- 10-я Тарусская,
- 11-я Тарусская, 1, 2, 3, 4, 13а,
- 13-я Тарусская, 22,
- 5-я Кольцевая,
- 6-я Кольцевая,
- Ул. Малиновая 19,
- ул. Изобретателей.
Также в это время отключат электричество в деревне Ждамирово, поселке Новый и в районе ГНС.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!