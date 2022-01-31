На восьми улицах Калуги отключат электричество 1 февраля

Во вторник, 1 февраля, в Калуге не будет электричества в домах на восьми улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 1 февраля с 9:00 до 17:00:

Ул. Березовая, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 42/14;

пер. Березовый, 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. Дачная, 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16А, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31;

ул. Каштановая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26;

ул. Ромодановские Дворики, 1;

ул. Секиотовская, 47А, 51, 51а, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78;

Ул. Сиреневая, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 44а;

ул. 2-я Клубничная (в деревне Канищево), 31.

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