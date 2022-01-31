На четырех улицах Калуги отключили воду 31 января

Днем в понедельник, 31 января, в Калуге отключили воду в домах на четырех улицах. Это связано с проведением аварийных работ у дома №14а на улице Вишневского, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные водоканала.

Воды нет на следующих улицах:

ул. Анненки,

пер. Анненки,

ул. Беговая,

ул. Ипподромная.

Коммунальщики обещают завершить ремонт к 22:00 понедельника.

В зону отключения попали котельная на Беговой, 15 и санаторий «Сокол».

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - предупредили калужан в городской управе.

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