В Калуге три улицы и деревни на окраинах останутся без электричества 31 января

В понедельник, 31 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех центральных улицах, а также в деревнях и СНТ на окраинах областной столицы. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение связано с проведением ремонтных работ.

Публикуем полный список улиц.

С 10:00 до 14:00:

д. Никольское,

д. Николаевка,

д. Фабрика,

д. Будаково,

д. Крутицы,

д. Георгиевское,

СНТ «Надежда»,

СНТ «Оазис»,

СНТ «Чайка».

С 13:00 до 17:00:

ул. Театральная, 22, 26, 29, 35, 37, 39/9, 41;

ул. Чебышева, 3, 3а, 4, 6, 12/5,

ул. Пацаева, 7а.

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