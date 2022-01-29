В Калуге три улицы и деревни на окраинах останутся без электричества 31 января
В понедельник, 31 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех центральных улицах, а также в деревнях и СНТ на окраинах областной столицы. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Публикуем полный список улиц.
С 10:00 до 14:00:
- д. Никольское,
- д. Николаевка,
- д. Фабрика,
- д. Будаково,
- д. Крутицы,
- д. Георгиевское,
- СНТ «Надежда»,
- СНТ «Оазис»,
- СНТ «Чайка».
С 13:00 до 17:00:
- ул. Театральная, 22, 26, 29, 35, 37, 39/9, 41;
- ул. Чебышева, 3, 3а, 4, 6, 12/5,
- ул. Пацаева, 7а.
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