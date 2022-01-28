Жителей Калужской области предупредили о возможных проблемах с вывозом мусора из-за снегопадов

В ближайшие дни в Калужской области из-за надвигающихся снегопадов могут возникнуть проблемы с вывозом мусора. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Региональный оператор просит жителей Калужской области с пониманием отнестись к складывающейся ситуации, - говорится в заявлении министерства.

Напомним, ответственными за уборку снега на контейнерных площадках являются местные администрации. Ранее после сильных снегопадов возникали ситуации, когда мусорщики не могли докатить емкости с отходами из-за сугробов.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!