В Калуге планируется потратить 40 миллионов рублей на расселение Палат Макаровых

Палаты Макаровых на улице Пушкина в Калуге планируется расселить и превратить в филиал краеведческого музея. В четверг, 27 января, в ходе прямого эфира в «Инстаграме» об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

По словам Денисова, на расселение девяти квартир понадобится около 40 миллионов рублей. Переговоры с собственниками планируется начать уже в феврале.

Как мы уже рассказывали, Палаты Макаровых являются одним из старейших жилых домов Калуги. Здание построено в первой половине XVIII века, является памятником культурного наследия. В 2019 году дом признали аварийным.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!