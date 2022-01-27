На 12 улицах Калуги отключат электричество 28 января

В пятницу, 28 января, в Калуге временно отключат электричество в жилых домах на 12 улицах. Это связано с проведением монтажных работ, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге с 11:00 до 14:00:

ул. 5-я Тарусская,

ул. 8-я Тарусская,

ул. 10-я Тарусская,

ул. 11-я Тарусская,

ул. 13-я Тарусская,

ул. 1-я Кольцевая,

ул. 2-я Кольцевая,

ул. 3-я Кольцевая,

ул. 4-я Кольцевая,

ул. 5-я Кольцевая,

ул. Новождамировская, 2, 3, 4, 4а,

ул. Изобретателей, 21, 31, 33а, 39.

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