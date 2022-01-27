На 12 улицах Калуги отключат электричество 28 января
В пятницу, 28 января, в Калуге временно отключат электричество в жилых домах на 12 улицах. Это связано с проведением монтажных работ, сообщили в четверг в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге с 11:00 до 14:00:
- ул. 5-я Тарусская,
- ул. 8-я Тарусская,
- ул. 10-я Тарусская,
- ул. 11-я Тарусская,
- ул. 13-я Тарусская,
- ул. 1-я Кольцевая,
- ул. 2-я Кольцевая,
- ул. 3-я Кольцевая,
- ул. 4-я Кольцевая,
- ул. 5-я Кольцевая,
- ул. Новождамировская, 2, 3, 4, 4а,
- ул. Изобретателей, 21, 31, 33а, 39.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!