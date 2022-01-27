В Калуге восстановили подачу горячей воды и отопления в жилые дома на Правобережье

Как мы уже рассказывали, днем 26 января на улице Генерала Попова в Калуге прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого остановилась котельная на 1-м Академическом проезде, работающая на значительную часть Правобережья. Полностью вернуть тепло и воду в 93 многоэтажки, четыре детских сада и две школы удалось поздно вечером, сообщили 27 января в городской управе.

- Разрыв трубопровода произошел на трубе диаметром 159 мм, - пояснили в администрации. - Причина разрыва – коррозия трубы.

В четверг работы на месте аварии продолжатся. Рабочие будут утеплять трубу и восстанавливать прилегающую территорию.

Коммунальщики заявляют, что сети в старой части Правобережья сильно изношены.

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