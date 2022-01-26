В Калуге 60 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды из-за прорыва трубы

В среду, 26 января, на улице Генерала Попова в Калуге произошла коммунальная авария. Прорвало трубу с горячей водой между домами №11 и №13, сообщили в городской управе.

Из-за этого остановлена подача горячей воды с котельной на 1-м Академическом проезде, 29.

- Аварийная бригада и спецтехника работает по устранению аварии, - заявили в горуправе. - О ходе работ сообщим дополнительно.

Отметим, что котельная на 1-м Академическом проезде обслуживает около 60 многоквартирных домов на улицах Заречной, 65 лет Победы, Генерала Попова, Георгия Димитрова, Серафима Туликова, Спартака, Фомушина, Хорошей и Энергетиков.

Улицу Генерала Попова заволокло паром.

Напомним, прошлым летом трубу прорвало между домами №11 и №8а на улице Генерала Попова.

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