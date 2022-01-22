На трех улицах Калуги отключат электричество 25 января

Во вторник, 25 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с работами по вале аварийного дерева, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 25 января с 9:00 до 12:00:

ул. Поле Свободы, 6, 10, 18, 18б, 18в, 18г, 31, 33,

ул. Огородная, 1/20,

пер. Узкий, 10.

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