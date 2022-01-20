Шапша жестко отреагировал на переполненные мусорные контейнеры в Кондрово

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в четверг, 20 января, устроил внезапную проверку в Кондрово. Неплановая рабочая поездка состоялась из-за большого количества жалоб на неубранный с контейнерных площадок мусор.

Люди жаловались еще в декабре. Тогда главе региона пообещали до праздников все решить, но мусор остался на месте.

- По нескольким адресам в Кондрово поехал лично, - заявил Шапша. - Из трех площадок две оказались убраны. Уже хорошо. Но на площадке на улице Ленина, 17 с заглубленными контейнерами - бардак.

Губернатор позвонил руководителю компании-подрядчика. Тот пообещал в ближайшее время решить проблему.

Звонок губернатора подрядчику.

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