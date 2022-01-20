Городской голова Калуги призвал управляющие компании сбить сосульки с крыш

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ в четверг, 20 января, в очередной раз напомнил управляющим компаниям и представителям бизнеса о необходимости убрать сосульки и наледь с крыш.

- Поручил коллегам абсолютно всем управляющим компаниям, руководителям бизнеса и организаций сферы потребительского рынка города в очередной раз об этом напомнить, - говорится в заявлении Денисова в соцсетях.

Он поблагодарил калужан, которые в соцсетях сообщают проблемные адреса. Этим домам уделят особое внимание.

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