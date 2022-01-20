Еще на трех улицах Калуги отключат электричество 21 января

В пятницу, 21 января, в Калуге отключат электричество не на трех улицах, как сообщалось ранее, а на шести. Дополнительный список опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение электричества 21 января с 9:00 до 14:00:

ул. Луначарского, 2, 4, 10\15,

ул. Ленина, 85,

пер. Старичков, 4, 6, 14, 2/18, 16/10.

Ранее мы сообщали, что 21 января электроэнергии временно не будет домах на улицах Салтыкова-Щедрина, Кутузова и Воробьевской.

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