На трех улицах Калуги отключат электричество 24 января

В понедельник, 24 января, в домах на трех улицах Калуги отключат электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 24 января с 9:00 до 15:00:

ул. Баррикад, 149, 155, 157, 159,

пер. Паровозный, 4, 4а, б,

пер. Резервный, 9, 29.

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