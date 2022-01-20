На трех улицах Калуги отключат электричество 21 января

В пятницу, 21 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 21 января с 9:00 до 15:00:

ул. Салтыкова Щедрина 72, 74 корп.1, корп.2, 74Б, 76,76а, 127, 129.

Отключение электричества в Калуге 21 января с 13:30 до 15:30:

ул. Кутузова, 2а, 4, 4а, 6, 12,

ул. Воробьевская, 5.

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