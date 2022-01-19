В Калуге одну деревню и пять улиц оставят без воды 25 января
Во вторник, 25 января, в Калуге отключат холодную воду в домах деревни Карачево, а также еще на пяти улицах. Это связано с работами по технологическому присоединению нового жилого комплекса, сообщили в среду в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные водоканала.
Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 до 20:00 25 января:
- Карачево,
- Ул. Гурьянова (от дома №75 до дома №97, от дома №28 до дома №34),
- Ул. Изумрудная,
- Ул. Осенняя,
- 1-й Осенний пр-д,
- 2-й Осенний пр-д.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.
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