В Калуге одну деревню и пять улиц оставят без воды 25 января

Во вторник, 25 января, в Калуге отключат холодную воду в домах деревни Карачево, а также еще на пяти улицах. Это связано с работами по технологическому присоединению нового жилого комплекса, сообщили в среду в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные водоканала.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 до 20:00 25 января:

Карачево,

Ул. Гурьянова (от дома №75 до дома №97, от дома №28 до дома №34),

Ул. Изумрудная,

Ул. Осенняя,

1-й Осенний пр-д,

2-й Осенний пр-д.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в водоканале.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!