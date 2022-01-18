На девяти улицах Калуги отключат электричество 20 января

В четверг, 20 января, в Калуге отключат электричество в домах на девяти улицах. Это связано с проведением работ по замене опор и перетяжке проводов, сообщили во вторник в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 20 января с 9:00 до 17:00:

ул. Маяковского, 29, 35, 37, 39, 41;

ул. Заводская 18-34, 36/8;

пер. Заводской 2-26, 1-29;

пер. 1-й Заводской (полностью);

пер. 2-й Заводской (полностью);

ул. Новаторская 8-52, 7-31;

ул. Моторная 4-14;

ул. Молодёжная 8, 10, 12, 14;

пр. Заводской, 5.

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