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На трех улицах Калуги отключат электричество 18 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 17:15 0 392
На трех улицах Калуги отключат электричество 18 января

Во вторник, 18 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 18 января с 9:00 до 20:00:

  • поселок Муратовский Щебзавод;
  • ул.  Карьерная (п. Новый).

Отключение электричества в Калуге 18 января с 9:00 до 16:00:

  • ул. Билибина 13, 15, 17, 17 корп. 1, 21.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2022 17:15 0 392
Тэги: коммуналка жкх электричество
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