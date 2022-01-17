На трех улицах Калуги отключат электричество 18 января
Во вторник, 18 января, в Калуге отключат электричество в домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге 18 января с 9:00 до 20:00:
- поселок Муратовский Щебзавод;
- ул. Карьерная (п. Новый).
Отключение электричества в Калуге 18 января с 9:00 до 16:00:
- ул. Билибина 13, 15, 17, 17 корп. 1, 21.
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