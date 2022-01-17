В Калуге отключат воду на улице Азаровской 17 января

В понедельник, 17 января, с 9:00 до 14:00 в Калуге отключат холодную воду в домах на улице Азаровской. Это связано с проведением ремонтных работ у дома №33, сообщили в пресс-службе городской управы.

Отключение холодной воды в Калуге 17 января с 9:00 до 14:00:

ул. Азаровская (от ул. Московская до ул. Прирельсовая),

ул. Азаровская, д.18 (Калужский завод автомобильного электрооборудования).

В зону отключения попадут котельная на Азаровской, 13 и школа №27.

- После проведение ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - заявили в городской управе, ссылаясь на информацию «Калугаоблводоканала».

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