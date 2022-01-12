В Калуге на двух улицах отключат электричество 13 января

В четверг, 13 января, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с работами по замене опоры, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге 13 января с 9:00 до 16:00:

улица Тарутинская 73-105а, б, в, 125, 127,

переулок Механизаторов.

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