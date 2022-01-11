В Калуге снесли опасное заброшенное здание

В Калуге снесли заброшенное двухэтажное здание, располагавшееся в 1-м переулке Пестеля. Во вторник, 11 января, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Еще осенью проводилась проверка, которая показала, что дом №35 частично разрушен, а доступ внутрь не закрыт.

От собственника потребовали снести здание. В итоге это и было сделано.

Таким дом был осенью.

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