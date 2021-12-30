В Боровске появилась новая станция водоочистки

«Калугаоблводоканал» в четверг, 30 декабря, сообщает об открытии новой станции очистки воды в Боровске. Она третья по счету.

Ее производительность составляет 40 куб.м/час. В настоящее время станция подает воду в режиме пуско-наладки.

- Калужская область представила проект строительства в Боровске станции обезжелезивания воды. В регионе это был первый объект, построенный в 2011 году по федеральной программе «Чистая вода», - подчеркивает ведомство. - Со временем Боровск расширялся, увеличивалось население и появилась необходимость в дополнительных мощностях для очистки воды. В 2020 году в рамках региональной программы «Чистая вода» на улице Московской в Боровске водоканалом была построена и введена в эксплуатацию ещё одна станция водоочистки производительностью 25 куб. м/час.

«Калугаоблводоканал» отмечает, что в 2022 году все жители Боровска будут обеспечены чистой питьевой водой.

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