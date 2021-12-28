В Калуге на двух улицах отключат холодную воду 29 декабря

В среду, 29 декабря, в Калуге отключат холодную воду в домах на двух улицах. Отключение связано с ремонтными работами в Сельском переулке, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на данные водоканала.

Отключение холодной воды в Калуге 29 декабря с 9:00 до 20:00:

ул. Прончищева, 25,

пер. Сельский, 2, 4, 6, 8, 10.

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