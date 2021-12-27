В Калуге ремонт котельной «Ремпутьмаша» завершился 26 декабря

В воскресенье, 26 декабря, в Калуге завершился ремонт котельной завода «Ремпутьмаш», которая обеспечивает теплом микрорайон Малинники. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Ранее мы сообщали, что в этом районе местные жители жаловались на низкую температуру в домах, детских садах и школе №25.

Причиной перебоев с подачей тепла стал выход из строя водонагревателя.

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