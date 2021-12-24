В Калуге прокуратура открыла горячую линию из-за проблем с отоплением на Малинниках

В 15:00 в пятницу, 24 декабря, в Калуге заработала горячая линия по проблемам с отоплением в микрорайоне Малинники. Звонки принимает прокуратура. Жители могут позвонить по телефону 89105203109 до 20:00 25 декабря.

Как мы уже рассказывали, поломка водонагревателя произошла на котельной Ремпутьмаша. Из-за этого у жителей 50 многоквартирных домов, в школе №25, двух детских садах и четырех учреждениях здравоохранения стало холоднее. Батареи не остыли полностью, но в помещениях заметно похолодало.

К примеру, как рассказала нам жительница улицы Радищева, в детском саду №72 в одной из групп температура воздуха снизилась до 15 градусов. Детей укладывают спать в теплой одежде.

24 декабря сотрудники котельной провели частичный ремонт. Однако работы продолжатся 27, 28 и 29 декабря, сообщили в городской управе.

- Полное отключение услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для имеющихся потребителей в период проведения работ не планируется, - пояснили городские власти. - Возможно занижение температурных характеристик подаваемого в сеть теплоносителя.

Побывавший на мете происшествия прокурор Калужской области Константин Жиляков взял ситуацию с отоплением на Малинниках на личный контроль.

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