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В Калуге в микрорайоне Малинники возникли проблемы с отоплением из-за поломки на котельной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2021 09:40 2 603
В Калуге в микрорайоне Малинники возникли проблемы с отоплением из-за поломки на котельной

В Калуге возникли проблемы с отоплением в микрорайоне Малинники. Это связано с поломкой водонагревателя на котельной Ремпутьмаша. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Больше всего жалоб на холодные батареи поступило от жильцов дома №29 по улице Валентины Никитиной. Проверка показала, что от котельной поступает вода с температурой ниже нормативной примерно на 25%.

Главный инженер котельной объяснил, что аварийную ситуацию можно устранить только если на улице будет -10 градусов или теплее. А в последние пять дней в Калуге всегда было около 15 градусов мороза.

- Провести необходимые ремонтные работы планируется 24 декабря, в связи с чем возможно кратковременное понижение температуры отопления на подключённых к котельной Ремпутьмаша объектах, - рассказали в городской управе.

Котельная «КЗ Ремпутьмаш» обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 50 многоквартирных домов, школу №25, два детских сада и четыре объекта здравоохранения без круглосуточного пребывания.

Как рассказали нам родители учеников школы №25, в пятницу детям разрешили не приходить на занятия.

UPD. Уже после публикации новости с нами связалась жительница дома №8 по улице Радищева Наталья. Она рассказала, что в детском саду №72 в одной из групп температура опустилась до 15 градусов, дома у них также холодно.

- Температура в комнате – 20 градусов. Ребенок спит одетый. На окнах лед. Батареи чуть теплые. Это первый год такое, никогда такого не было. Поэтому я тревогу и забила. Всегда у нас 22-23 градуса. А здесь просто видно, что батареи теплые, они не горячие. Но дома-то ладно, а вот в 72-м саду, куда я вожу ребенка, на этой неделе в группе 5-6 человек. Дети болеют, а кто-то боится водить. В группе 15 градусов! Ну что это такое вообще? Нас перевели в другую группу. Дети в кофтах теплых, колготках. Даже спать их так укладывают. Когда я звонила в управляющую компанию, мне по поводу поломки никто не говорил. Я говорю, что дома холодно, 20 градусов. На это отвечают: «Это нормально, это норма».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2021 09:40 2 603
Тэги: коммуналка жкх отопление
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