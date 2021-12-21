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На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2021 12:30 0 767
На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге с 9:00 23 декабря:

  • ул. Тарутинская, 73-105а, б, в, 125, 127,
  • пер. Механизаторов, 3-25, 2-26.

Отключение электричества в Калуге с 9:00 до 16:00 23 декабря:

  • ул. Беляева 11-29, 18-42,
  • ул. Знаменская, 16-44, 23-47,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 44.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2021 12:30 0 767
Тэги: коммуналка жкх электричество
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