На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 декабря

В четверг, 23 декабря, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение электричества в Калуге с 9:00 23 декабря:

ул. Тарутинская, 73-105а, б, в, 125, 127,

пер. Механизаторов, 3-25, 2-26.

Отключение электричества в Калуге с 9:00 до 16:00 23 декабря:

ул. Беляева 11-29, 18-42,

ул. Знаменская, 16-44, 23-47,

ул. Салтыкова-Щедрина, 44.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!