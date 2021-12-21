На пяти улицах Калуги отключат электричество 23 декабря
В четверг, 23 декабря, в Калуге отключат электричество в жилых домах на пяти улицах. Это связано с работами по замене опор, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение электричества в Калуге с 9:00 23 декабря:
- ул. Тарутинская, 73-105а, б, в, 125, 127,
- пер. Механизаторов, 3-25, 2-26.
Отключение электричества в Калуге с 9:00 до 16:00 23 декабря:
- ул. Беляева 11-29, 18-42,
- ул. Знаменская, 16-44, 23-47,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 44.
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